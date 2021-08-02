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Кулеба пообещал России «камни с неба» из-за Крыма

Иван Юминов

Политика
Кулеба пообещал России «камни с неба» из-за Крыма
Фото: mfa.gov.ua

Украина дождется «своего времени, чтобы вернуть Крым», а жителей полуострова ждут «камни с неба и много чего еще». Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в понедельник, 2 августа.

Глава ведомства также вспомнил об Эльзасе, который являлся предметом многовекового спора между Францией и Пруссией. Париж лишился его в результате франко-прусской войны, а затем вернул под свой контроль спустя несколько десятилетий.

— Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности — это вернет Эльзас и Лотарингию, — рассказал дипломат.

Крымчанам «будут и камни с неба, много чего», а Киев дождется своего времени, отметил Кулеба в эфире YouTube-канала «Кисельные Берега».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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