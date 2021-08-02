Вера Алентова впервые выйдет на сцену после госпитализации
Народная артистка России Вера Алентова выйдет на сцену Московского драматического театра имени А. С. Пушкина впервые после госпитализации. Зрители смогут увидеть актрису на сцене в главной роли в двух постановках, сообщили в пресс-службе театра в понедельник, 2 августа.
Алентова сыграет главные роли в двух спектаклях — «Семейка Краузе» и «Ложные признания». Их покажут в театре 11 и 12 августа.
— 10, 11 и 12 августа Московский драматический театр имени А. С. Пушкина сыграет первые спектакли 72-го сезона! В эти дни зрители снова увидят любимые постановки: две нашумевшие премьеры прошлого сезона — спектакль «Заповедник» и спектакль «Ложные признания», а также комедию «Семейка Краузе», — передает сообщение ТАСС.
Напомним, что актриса попала в больницу 28 июня с подозрением на коронавирус одновременно со своим супругом — режиссером Владимиром Меньшовым. 5 июля он умер от последствий COVID-19.