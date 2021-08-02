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Вера Алентова впервые выйдет на сцену после госпитализации

Евгения Владимирова

Общество
Вера Алентова впервые выйдет на сцену после госпитализации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народная артистка России Вера Алентова выйдет на сцену Московского драматического театра имени А. С. Пушкина впервые после госпитализации. Зрители смогут увидеть актрису на сцене в главной роли в двух постановках, сообщили в пресс-службе театра в понедельник, 2 августа.

Алентова сыграет главные роли в двух спектаклях — «Семейка Краузе» и «Ложные признания». Их покажут в театре 11 и 12 августа.

— 10, 11 и 12 августа Московский драматический театр имени А. С. Пушкина сыграет первые спектакли 72-го сезона! В эти дни зрители снова увидят любимые постановки: две нашумевшие премьеры прошлого сезона — спектакль «Заповедник» и спектакль «Ложные признания», а также комедию «Семейка Краузе», — передает сообщение ТАСС.

Напомним, что актриса попала в больницу 28 июня с подозрением на коронавирус одновременно со своим супругом — режиссером Владимиром Меньшовым. 5 июля он умер от последствий COVID-19.

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