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Операции российских подлодок в Атлантике вызвали тревогу Запада

Иван Юминов

Политика
Операции российских подлодок в Атлантике вызвали тревогу Запада
Фото: Минобороны РФ

Необычные глубоководные операции российских подлодок в Атлантическом океане вызвали тревогу у военных западных стран. Об этом заявил военный эксперт Брюс Джонс.

— Их последние действия могут быть направлены на то, чтобы подразнить НАТО, заставить страны блока понервничать, — рассказал он.

При этом подлодки погружаются глубже обычных 400 метров. По мнению Джонса, это является очередной эскалацией отношений между Россией и западными странами.

Большинство аналитиков так и не смогло выяснить причину глубоководных операций, — вероятно, так подлодки пытаются скрытно попасть в Атлантический океан, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

В середине мая американский публицист Калеб Ларсон заявил, что новейшая силовая установка российской подводной лодки проекта «Лада» делает ее практически бесшумной, а заметить ее приближение почти невозможно. Журналист отметил, что корпус подлодки имеет каплевидную форму, благодаря чему она аэродинамически эффективна.

Также лодка имеет водородно-кислородный топливный элемент, который играет роль в бесшумном передвижении средства. Все это делает российскую подводную лодку особо опасной для предполагаемого противника.

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