Ученые назвали четыре утренних ритуала, которые могут вызвать опасные болезни

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Эксперты назвали четыре опасных утренних привычки, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Отказ от завтрака врачи считают одной из главных проблем жителей мегаполисов. По данным исследования американских ученых, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 87 процентов выше у тех, кто регулярно отказывается от завтрака. Отсутствие еды по утрам сказывается и на весе человека. Люди, которые полноценно питались утром, сжигали за день в два раза больше калорий.

Врачи настоятельно рекомендуют не отказываться от еды в первые часы после пробуждения еще по одной причине: уровень сахара в крови у тех участников эксперимента, кто не пропускал завтрак, был значительно ниже.

Еще одной опасной привычкой эксперты назвали употребление кофе до еды. По мнению ученых, выпитый натощак черный кофе может негативно повлиять на уровень глюкозы в крови. Стоит заменить бодрящий напиток теплой водой — она улучшит процесс пищеварения и поможет быстрее проснуться.

Еще один напиток, от которого за завтраком стоит отказаться, — это сок. Стакан любого сладкого напитка с утра повышает риск диабета на 16 процентов. Эксперты советуют заменять соки свежими фруктами, в которых содержится большое количество клетчатки. Специалисты советуют есть на завтрак продукты с высоким содержанием белков и жиров.

Врачи также советуют отказаться от употребления бекона. По данным исследования, съеденный за завтраком кусочек бекона может увеличить вероятность колоректального рака на 20 процентов. Эксперты отмечают, что всего 25 граммов этого продукта могут привести к появлению опухоли в толстом кишечнике.