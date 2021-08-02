СМИ: Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Автобус, перевозивший, предположительно, российских туристов, перевернулся в турецкой Анталье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet в понедельник, 2 августа.
По предварительным данным, в результате аварии шестнадцать человек пострадали и трое погибли. Туристы направлялись из Манавгата в аэропорт Антальи, во время поездки автобус врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
Пострадавших отправили в близлежащие больницы, отмечается на сайте агентства.
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