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СМИ: Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Иван Юминов

Происшествия
СМИ: Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Фото: Вечерняя Москва

Автобус, перевозивший, предположительно, российских туристов, перевернулся в турецкой Анталье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet в понедельник, 2 августа.

По предварительным данным, в результате аварии шестнадцать человек пострадали и трое погибли. Туристы направлялись из Манавгата в аэропорт Антальи, во время поездки автобус врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

Пострадавших отправили в близлежащие больницы, отмечается на сайте агентства.

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