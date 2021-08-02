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«Самка Богомолова»: подписчики высмеяли романтический пикник Собчак с мужем

Иван Юминов

Общество
«Самка Богомолова»: подписчики высмеяли романтический пикник Собчак с мужем
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая Ксения Собчак отправилась в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать день рождения мужа, режиссера Константина Богомолова.

— Константин Юрьевич, с днем рождения! У вас пикник на природе, да? — обратилась Собчак к нему.

Первое поздравление телеведущая опубликовала еще 23 июля. Тогда она трогательно написала, что раньше думала, что с ней «что-то не так», но потом она встретила Константина и поняла: «не так — это про всех вокруг». Теперь вся ее вселенная и счастье — в Богомолове, подчеркнула она.

На видео можно рассмотреть, что влюбленная пара находится на балконе или террасе, позади них — верхушки деревьев и вечерний Санкт-Петербург, а слева возвышается Исаакиевский собор.

Мнения подписчиков Собчак о ее поездке и отношениях с режиссером разделились.

«Самка Богомолова сейчас-то и поужинает этим доходягой»; «Как можно было в него влюбиться?»; «В лесу леса не нашла»; «Спиваемся потихонечку»; «Даже не узнала голос Ксении, она очень меняется в его присутствии. Счастлива»; «Любовь — она всегда прекрасна!» — написали пользователи.

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