Число погибших россиян в ДТП с автобусом в Турции выросло до четырех

Фото: TRT Haber

Четверо россиян погибло в результате аварии с туристическим автобусом в Анталье. Об этом сообщает туроператор «Интурист» в понедельник, 2 августа.

Инцидент произошел около 18:00 в районе Манавгата. В автобусе находилось 22 российских туриста, среди них было девять детей.

По предварительным данным, которые приводит Генкосульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По информации туроператора, в автобусе находились туристы из Самары, пострадавших разместили в четырех больницах, отмечает РИА Новости.

Двое пострадавших находятся в реанимации. Сотрудник Генконсульства отправился на место инцидента для выяснения обстоятельств случившегося.