США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну

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США направили России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в понедельник, 2 августа.

— Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз, — рассказал дипломат.

Антонов также посетовал, что власти США стали без объяснения причин отменять действующие визы членов семей сотрудников посольства и задерживать продление разрешений на въезд.

Из-за этого, отметил он, около 60 сотрудников дипломатической миссии не могут вернуться на родину, приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что дипмиссия с 1 августа продолжит работу в сокращенном составе: в количестве 120 сотрудников. Сокращение штата связано с введением российскими властями ограничений на наем граждан России и третьих стран в ответ на действия Вашингтона в апреле 2021 года.

Тогда американская сторона выслала десять российских дипломатов, обвинив их в связях с разведывательными службами РФ. Таким образом, с 1 августа американское посольство в Москве будет работать в минимальном за пять лет составе.