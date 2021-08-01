Штат посольства США в Москве сократится до 120 человек

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Посольство США в России с воскресенья, 1 августа, продолжит работу в сокращенном составе в количестве 120 сотрудников.

Сокращение штата дипмиссии связано с введение российскими властями ограничений на наем граждан России и третьих стран в ответ на действия Вашингтона в апреле 2021 года. Тогда американская сторона выслала десять российских дипломатов, обвинив их в связях с разведывательными службами РФ.

Таким образом, с 1 августа американское посольство в Москве будет работать в минимальном за пять лет составе, сообщает ТАСС.

Американский посол в России Джон Салливан сообщил, что после 1 августа посольство не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме из-за того, что Москва внесла Вашингтон в список недружественных стран. Это лишило США возможности нанимать на работу в дипломатические миссии граждан России и других стран.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение посольства США сократить консульские услуги. Посольство США не первый год уничтожает консульскую службу в России, сокращая штат и объявляя о закрытии генеральных консульств, добавила Захарова.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, США нацелены на предсказуемые и стабильные отношения с Россией, несмотря на ограничение работы американских дипломатических миссий. По его словам, в США сожалеют «о действиях правительства России», из-за которых американцам пришлось сократить предоставляемые услуги.