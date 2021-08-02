Три человека погибли в результате урагана в Тверской области

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В результате последствий урагана в Тверской области погибли три человека и пострадали 11. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 2 августа.

— Во всей области 11 человек пострадали, в том числе трое погибли... Детей среди погибших нет, — рассказали в ведомстве.

Ураганный ветер до 25 метров в секунду при грозе днем повалил деревья в Андреаполе. Губернатор области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии, а также поручил помочь пострадавшим и оперативно восстановить энергоснабжение, отмечает РИА Новости.

В конце июня сообщалось, что три человека погибли и более 200 пострадали в результате торнадо, случившегося на юго-востоке Чехии. Значительные разрушения наблюдаются в городе Годонин и в семи селах. Из-за стихии тогда без электричества остались порядка 60 тысяч семей.

На месте происшествия в ночь с 24 на 25 июня работали медики и спасатели. Специалистов в страну также направили из Австрии и Словакии. Пострадавшему региону планируют выделить порядка десяти миллионов крон.