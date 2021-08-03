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Скончался создатель клипов «Алисы» и «ДДТ» Олег Флянгольц

Юлия Курганова

Общество
Скончался создатель клипов «Алисы» и «ДДТ» Олег Флянгольц
Фото: youtube.com

Кинорежиссер и оператор Олег Флянгольц умер в 55 лет. Печальное известие сообщили в понедельник, 2 августа, на официальной странице группы «Алиса» в соцсети Instagram.

Для коллектива режиссер создавал уникальные музыкальные клипы.

— Будь спокоен, дорогой Флян, — написали музыканты.

Флянгольц умер от остановки сердца. О дате и месте похорон пока не сообщается, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Олег Флянгольц был внуком знаменитого советского сценариста и звукооператора Дмитрия Флянгольца. Он работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Для группы «Алиса» снял клипы на композиции «Небо Славян», «Белая невеста», «Родина», «Власть» и срежиссировал документальный фильм к 30-летию со дня основания коллектива. Известен Флянгольц и по роликам для групп «ДДТ», «НЭП», Tequilajazzz,«Наив» и другим. Также режиссер снял музыкальную картину о творчестве Виктора Цоя «Просто хочешь ты знать» и фильм «Безразличие», который победил на фестивале «Кинотавр» в 2011 году.

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