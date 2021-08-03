Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95 создадут в России

Полина Долганова

Технологии
Дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95 создадут в России
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

В России начали разрабатывать новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95. Об этом рассказал начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Кроме того, по его словам, для ВС России в настоящее время разрабатываются стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М и авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Начальник академии добавил, что для военно-космических сил разрабатываются беспилотные летательные аппараты разных классов, а также радиолокационные станции загоризонтного обнаружения и зенитные ракетные системы и комплексы.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что ракета Х-95 будет применяться в составе вооружения бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М.

— Опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя, — цитирует собеседника агентство.

В настоящее время боевое дежурство в войсках РФ несут комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые включают в себя такие единицы техники, как знаменитый МиГ-31К и гиперзвуковая ракета на базе комплекса «Искандер». Во время учений эти виды техники достигали скорости в 10 скоростей звука. В конце июня два МиГ-31К впервые перебросили на авиационную базу в Сирии.

На данный момент в России также работают над внутрифюзеляжными гиперзвуковыми ракетами для истребителя пятого поколения Су-57.

Кроме того, в РФ подходят к концу испытания ракетного комплекса с крылатой ракетой «Циркон», которая станет вооружением для подводных лодок ВМС.

В понедельник, 28 июля, президент России Владимир Путин заявил, что уникальные системы вооружений, в том числе зенитные системы С-500 «Прометей» и корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», вскоре будут поставлены на боевое дежурство в РФ. Укрепить оборонный потенциал страны призвана и госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года, приводит слова российского лидера ТАСС.

Читайте также:
ракетаРоссияТехнологии и инновации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте