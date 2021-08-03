Россияне выбрали идеальный возраст выхода на пенсию

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Около 30 процентов жителей России хотят выйти на пенсию по достижению установленного законом возраста. Соответствующая информация следует из данных опроса сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед». В голосовании приняли участие 2261 работающий житель страны.

Большинство респондентов — 42 процента — планируют работать, пока им будет позволять здоровье. Из числа опрошенных самыми ярыми трудоголиками оказались жители Московской, Волгоградской и Иркутской областей.

Лишь шесть процентов проголосовавших заявили, что будут работать до 70-75 лет.

В рамках исследования также удалось установить, что 56 процентов россиян не откладывают сбережения на пенсию. Только 17 процентов граждан кладут деньги на накопительный счет. В недвижимость свои средства вкладывают 13 процентов респондентов, в ценные бумаги инвестируют 14 процентов россиян, а еще 9 процентов копят валюту.

Согласно опросу, чаще всего о денежной подушке безопасности на пенсии думают действующие менеджеры высшего звена, передает РБК.

Количество россиян, работающих по профессии, о которой они мечтали в детстве, оценивается в 14 процентов. Об этом стало известно из исследования сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Число россиян, работающих в близкой к профессии мечты сфере, оценивается в 20 процентов. 66 процентов опрошенных так и не смогли реализовать свои планы из детства. Наибольшее количество людей заявили, что мечтали о карьере врача (27 процентов). Чуть меньше опрошенных, 23 процента, рассказали, что мечтали быть военными. Учителями хотел стать 21 процент от числа всех участников исследования.