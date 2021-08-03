Истребитель времен войны с останками пилота нашли в озере в Заполярье

Байкал / Фото: Патимат Абдурахманова

Военные моряки нашли в озере в районе реки Западная Лица в Мурманской области истребитель И-153-М62 времен Великой Отечественной войны с останками пилота. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном самолете также была найдена одежда и личные вещи пилота. Внутри И-153-М62 удалось распознать элементы кабины, радиостанцию и бортовое вооружение.

На том месте, где был обнаружен истребитель, поисковики установили вымпел с символом Северного флота в память о летчике, который посвятил жизнь защите Заполярья.

Поиски велись с помощью автономного подводного аппарата. Самолет был найден на глубине 15 метров и позже поднят на поверхность.

Историки отмечают, что истребитель И-153 номер 7590 25 октября 1941 года так и не вернулся с задания.

Личность летчика была установлена и в ближайшее время будет подтверждена. Специалисты займутся поисками его родственников, а также увековечат имя пилота должным образом.

Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов подытожил, что поисковые группы на месте крушения самолета также обнаружили четыре пулемета ШКАС и личное оружие летчика — пистолет ТТ, передает РИА Новости.

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