Обломки древнего военного корабля нашли в Египте

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Международная археологическая миссия обнаружила на территории Египта обломки древнего военного корабля, предположительно построенного в четвертом веке до нашей эры.

Находка, сделанная в районе современной Александрии, относится к эпохе Птолемеев, полагают ученые. Судно затонуло после обрушения части стены храма Амона во втором веке до нашей эры вследствие землетрясения. Обломки накрыли корабль, именно благодаря этому он сохранился до наших времен, рассказал генеральный секретарь Высшего совета по вопросам древностей Египта Мустафа Вазири.

Археологи установили, что древний корабль был длиной более 25 метров и обладал гладким дном, что позволяло ему развивать достаточно высокую скорость при передвижении по Нилу. Судно, построенное в классическом и древнеегипетском стилях, было приспособлено для хождения как под парусом, так и на веслах.

Исследователи также нашли древнегреческие захоронения примерно четвертого века до нашей эры у северо-восточного входа в Гераклион. Эта находка подтверждает, что в указанный период в городе проживали коммерсанты из Греции. Из-за природных катаклизмов район был уничтожен, а остатки цивилизации удалось обнаружить вместе с обломками храма, сообщается в Facebook министерства по туризму и вопросам древностей Египта.

На территории Египта, где располагалась одна из древнейших цивилизаций нашей планеты, нередки подобные находки. В частности, 9 июля стало известно, что исследователи из Египта и Японии нашли около двух тысяч деревянных деталей лодки у подножия пирамиды Хеопса. Ученые пришли к выводу, что судно является погребальной ладьей фараона. В культурных слоях Великой пирамиды до этого находили еще одну лодку.