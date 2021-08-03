Тело пропавшего главы «Белорусского дома на Украине» нашли в Киеве

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Труп пропавшего недавно главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова обнаружили в одном из киевских парков. Об этом во вторник, 3-го августа, сообщили в пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины.

На месте, где было найдено тело, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли личные вещи Шишова. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Полиция не исключает, что Шишова могли убить, замаскировав его смерть под суицид. Детали произошедшего планируется восстановить после опроса свидетелей и анализа записей с видеокамер.

«Белорусский дом на Украине» является общественной организацией, которая, как сообщается на ее сайте, помогает жителям республики, которые пострадали от действий властей, передает РИА Новости.