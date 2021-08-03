Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками

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Министерство труда и социальной защиты РФ исключило авиационных механиков и инженеров самолетов из перечня запрещенных для женщин профессий. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

— Приказ министерства признает утратившим силу подпункт «б» пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, — рассказала она.

Подпункт включает в себя профессии авиационного механика по планеру и двигателям, по электрооборудованию, по парашютным средствам и другие.

С предложением расширить список доступных для женщин профессий в министерство обратилась сама сенатор Святенко. По ее мнению, запрещать женщинам работать по той специальности, на которую они учились, — несправедливо, передает ТАСС.

Недавно Инна Святенко возглавила попечительский совет ассоциации «Женщины в погонах».

По ее словам, несмотря на такую ответственную и, на первый взгляд, неженскую профессию, число женщин в силовых структурах увеличивается. Членами и сторонниками ассоциации стали представительницы МВД России, ФСИН, Следственного комитета, Роспотребнадзора, а также врачи.