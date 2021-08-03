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Туристический бум: зафиксирован рост интереса к отдыху в Подмосковье

Елена Фролова

Общество
Туристический бум: зафиксирован рост интереса к отдыху в Подмосковье
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Интерес туристов к отдыху на территории Московской области увеличился по сравнению с 2020 годом. В Подмосковье большую популярность набирает туризм выходного дня. Такую информацию предоставил руководитель гостиничного направления сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Максим Карауш.

— Доля бронирований номеров в регионе составила около трех процентов от всех заказов, которые были совершены клиентами сервиса по всей России на лето текущего года. Этот показатель по сравнению с летним сезоном 2020 года увеличился на 55 процентов, — пояснил Максим Карауш.

По его словам, многие путешественники чаще стали обращать внимание на отдых в Подмосковье, особенно в выходные дни. Он также добавил, что заметно увеличение спроса на размещение в области среди семей с детьми. Доля таких бронирований на период с июня по август увеличилась с 19 по 26 процентов, отмечает РИАМО.

Максим Карауш рассказал, что больше всего номера для отдыха бронируют в Домодедове и Химках. Это объясняется близостью расположения городов к аэропортам.

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