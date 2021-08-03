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Более 22 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Более 22 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

За последние 24 часа в России выявили 22 010 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Полностью поправились после прохождения лечения от коронавируса 18 963 пациента. За прошедший день было также зафиксировано 788 летальных исходов.

Более 22 тысяч случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших по стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице выявили 1952 пациентов с COVID-19.

Более 22 тысяч случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По состоянию на 23 июля около 35 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

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