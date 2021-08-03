Столичные ЗАГСы назвали самый популярный возраст для вступления в брак в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские ЗАГСы назвали самый популярный для свадьбы возраст среди женихов и невест. За первые шесть месяцев 2021 года мужчины женились чаще всего в 30 лет, а женщины выходили замуж в 25.

Отмечается, что за полгода вышли замуж около двух тысяч 25-летних девушек. Женились более 1,8 тысячи 30-летних мужчин.

Самой молодой парой за полгода стали 17-летние молодожены. Самой зрелой парой — 89-летний жених и 85-летняя невеста.

Также есть статистика и за предыдущие годы.

— В 2019 году больше всего невест вступало в брак в 24 года, а женихов — в 28 лет; в 2020 году возраст вступления в брак — 25 лет и 29 лет соответственно, — рассказали в пресс-службе.

Больше всего женихов вступали в брак с 26 лет до 31 года. Невесты же соглашались на замужество в возрасте с 24–29 лет. Церемоний в честь молодоженов этих возрастов было более 30 процентов от общего количества.

21 июля исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, сколько пар поженились в городе за первые шесть месяцев 2021 года. В столице за полгода образовалось почти 34 тысячи новых семей. Более 60 процентов из них заключили брак в торжественной обстановке.