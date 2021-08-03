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Новостройку по реновации в районе Люблино передадут под заселение в этом году

Михаил Алимов

Город
Новостройку по реновации в районе Люблино передадут под заселение в этом году
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Краснодонская улица, 46к1 Карта всех событий

Дом по программе реновации, построенный весной в районе Люблино, передадут под заселение в текущем году. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Современный корпус на Краснодонской улице, дом 46/1 запроектирован на 80 квартир: 13 однокомнатных, 54 двухкомнатных, 13 трехкомнатных. Указанных площадей достаточно для того, чтобы начать заселение 50 семей по программе реновации, — рассказал он.

Для реновации района уже подготовлены и утверждены проекты планировки территорий. По словам Левкина, в пяти кварталах в Люблине будет расположено более 20 социальных объектов, среди которых школы, детские сады, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

В районе уже передано под заселение два дома по программе реновации, в стадии переселения находятся четыре здания.

— В 48 домах, в которых проживает 9,8 тысячи человек, планируется начать переселение на первом этапе программы до 2024 года, — отметил глава департамента.

Всего в районе переселению по программе реновации подлежат 152 жилых дома. Площадь их жилых помещений составляет461,9 тысячи квадратных метров. Из этих домов 10 позже будут сохранены — их реконструируют и приспособят для современного использования.

30 июля Сергей Левкин рассказал о расселении пятого дома в Академическом районе столицы по программе реновации. В ЮЗАО Москвы всего переселят по программе 520 домов. Для переселения жителей уже найдены 49 стартовых площадок.

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