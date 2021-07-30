Пятый дом по программе реновации расселили в Академическом районе столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Уже пять домов расселены в Академическом районе Москвы по программе реновации. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В Академическом районе полностью отселены пять старых домов, четыре из них демонтированы. Это пятиэтажные дома по адресам улица Кедрова, д. 16, корп. 2, корп. 3, корп. 4, а также ул. Новочеремушкинская, д. 27 и 29. Освобожденные после сноса домов территории вошли в адресный перечень «стартовых» площадок для последующего строительства жилых домов и «волнового» переселения жителей по программе реновации, — рассказал он.

В районе по программе реновации планируется расселить 4,3 тысячи жителей, которые живут в 19 домах. Два из них будут реконструированы и приспособлены для современного использования. Это дом № 16 на улице Гримау и дом № 2, корпус № 2, на улице Шверника.

В ЮЗАО Москвы всего переселят по программе 520 домов. Для переселения жителей уже найдены 49 стартовых площадок.

Недавно Левкин в интервью «ВМ» рассказал, что жители стали быстрее давать согласие на переезд в новые дома по программе реновации. По его словам, в этом году планируется начать переселение около 30 тысяч жителей. Ввести около 1,4 миллиона квадратных метров, из них 900 тысяч «квадратов» отдать под переселение.