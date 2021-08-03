Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «Юрий Ващенко. Прогулка» откроется в залах Музея Пушкина

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Юрий Ващенко. Прогулка» откроется в залах Музея Пушкина
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей А. С. Пушкина и галерея ГРОСart представляют вниманию москвичей и гостей столицы выставку «Юрий Ващенко. Прогулка». Экспозиция откроется в выставочных залах музея.

Посетители увидят более 80-ти графических, живописных и объемно-рельефных работ, которые были созданы художником в период с 1973 по 2020 годы.

Ващенко зарекомендовал себя как мастер станковой графики и живописи, отличающейся хорошо узнаваемым образным строем и неповторимой стилистикой. В области оформления книги он ярко проявил себя при встрече с английской литературой — в числе его лучших работ можно отметить иллюстрации к сказкам Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье», лимерикам Лира, сочинениям Диккенса.

Также на выставке представлены произведения станковой живописи и графики: «Клаустрофилия», «Умножение пространства», «Картинки с выставки», «Геометрия нонсенса», оригинальные пейзажи и натюрморты, отличающиеся завораживающей атмосферой тщательно отобранных лаконичных природных или интерьерных мотивов. Так, пейзажная линия горизонта порой вытягивается в бесконечную ленту бумажного свитка, а простой напольный плинтус формирует загадочный лабиринт.

Кроме того, художник варьирует пространственно-предметные ситуации не только внутри самого изображения, но и трансформирует его внешние границы. Так, в артистично театрализованных литографиях на тему «Вишневого сада» Чехова он располагает отдельные композиции в форме веера, а в листах из серии «Руфь» помещает рисунки в пределах рукотворно очерченного круга с неровными «живыми» краями.

Выставка открыта с 13 августа по 12 сентября, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
выставкамузейживопись
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте