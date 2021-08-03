Выставка «Юрий Ващенко. Прогулка» откроется в залах Музея Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей А. С. Пушкина и галерея ГРОСart представляют вниманию москвичей и гостей столицы выставку «Юрий Ващенко. Прогулка». Экспозиция откроется в выставочных залах музея.

Посетители увидят более 80-ти графических, живописных и объемно-рельефных работ, которые были созданы художником в период с 1973 по 2020 годы.

Ващенко зарекомендовал себя как мастер станковой графики и живописи, отличающейся хорошо узнаваемым образным строем и неповторимой стилистикой. В области оформления книги он ярко проявил себя при встрече с английской литературой — в числе его лучших работ можно отметить иллюстрации к сказкам Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье», лимерикам Лира, сочинениям Диккенса.

Также на выставке представлены произведения станковой живописи и графики: «Клаустрофилия», «Умножение пространства», «Картинки с выставки», «Геометрия нонсенса», оригинальные пейзажи и натюрморты, отличающиеся завораживающей атмосферой тщательно отобранных лаконичных природных или интерьерных мотивов. Так, пейзажная линия горизонта порой вытягивается в бесконечную ленту бумажного свитка, а простой напольный плинтус формирует загадочный лабиринт.

Кроме того, художник варьирует пространственно-предметные ситуации не только внутри самого изображения, но и трансформирует его внешние границы. Так, в артистично театрализованных литографиях на тему «Вишневого сада» Чехова он располагает отдельные композиции в форме веера, а в листах из серии «Руфь» помещает рисунки в пределах рукотворно очерченного круга с неровными «живыми» краями.

Выставка открыта с 13 августа по 12 сентября, сообщается на сайте музея.