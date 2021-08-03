«Я пью на работе»: Александр Гордон признался в зависимости

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57-летний телеведущий Александр Гордон рассказал о своем отношении к алкоголю. Он вспомнил, что были времена, когда в день он мог выпить две бутылки конька, но, к счастью, этот период завершился.

— Я мрачный алкоголик. Если считать по врачебной рекомендации, то да, я алкоголик, но я какой-то социализированный, потому что работаю как псих, и это тяжело сочетать: алкоголизм и работу. Придется бросать… работу, — смеется Гордон.

Недавно ведущий, по его словам, прошел медицинское обследование, которое не выявило никаких отклонений в организме.

— Алкоголь — это не проблема для меня вообще. Я недавно проходил целый ряд обследований, так вот у меня кроме возрастных нет никаких изменений, — рассказал Александр Гордон в новом выпуске на канале Юрия Дудя.

Интервьюер вспомнил, как во время совместной работы в 2015 году на одном из телеканалов в перерыве Гордон попросил принести себе коньяк.

— Было время, когда я выпивал по две бутылки коньяка каждый день. Слава богу, эти времена кончились. Это было как раз в тот период, когда вы описывали. Я пью на работе, я не скрывал этого никогда. Я выхожу за кулисы покурить, стоит маленький стаканчик былого вина. Я делаю глоток и возвращаюсь. Я от коньяка давно отказался. Теперь только белое вино сухое, желательно новозеландский совиньон, — признается журналист.

На вопрос: «А как это — работать пьяным?» Гордон ответил, что еще Хемингуэй говорил, что писать нужно пьяным, а редактировать — трезвым.

— Только тут отредактировать уже ничего нельзя, — смеется телеведущий. — Конечно, это дикость. Но это иногда накладывается на колоссальную усталость. Иногда бывали закидоны, но это была запись, и меня могли прикрыть редакторы монтажа. Было время, когда я бросил пить, и редакторы просили мое начальство, чтобы они заставили меня начать пить снова, потому что программа скучная становится. Я вчера пил, две бутылки белого. У меня не бывает похмелья, — рассказывает Гордон.

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