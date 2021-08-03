Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Я пью на работе»: Александр Гордон признался в зависимости

Анна Михалюк

Общество
«Я пью на работе»: Александр Гордон признался в зависимости
Фото: Youtube / вДудь

57-летний телеведущий Александр Гордон рассказал о своем отношении к алкоголю. Он вспомнил, что были времена, когда в день он мог выпить две бутылки конька, но, к счастью, этот период завершился.

— Я мрачный алкоголик. Если считать по врачебной рекомендации, то да, я алкоголик, но я какой-то социализированный, потому что работаю как псих, и это тяжело сочетать: алкоголизм и работу. Придется бросать… работу, — смеется Гордон.

Недавно ведущий, по его словам, прошел медицинское обследование, которое не выявило никаких отклонений в организме.

— Алкоголь — это не проблема для меня вообще. Я недавно проходил целый ряд обследований, так вот у меня кроме возрастных нет никаких изменений, — рассказал Александр Гордон в новом выпуске на канале Юрия Дудя.

Интервьюер вспомнил, как во время совместной работы в 2015 году на одном из телеканалов в перерыве Гордон попросил принести себе коньяк.

— Было время, когда я выпивал по две бутылки коньяка каждый день. Слава богу, эти времена кончились. Это было как раз в тот период, когда вы описывали. Я пью на работе, я не скрывал этого никогда. Я выхожу за кулисы покурить, стоит маленький стаканчик былого вина. Я делаю глоток и возвращаюсь. Я от коньяка давно отказался. Теперь только белое вино сухое, желательно новозеландский совиньон, — признается журналист.

На вопрос: «А как это — работать пьяным?» Гордон ответил, что еще Хемингуэй говорил, что писать нужно пьяным, а редактировать — трезвым.

— Только тут отредактировать уже ничего нельзя, — смеется телеведущий. — Конечно, это дикость. Но это иногда накладывается на колоссальную усталость. Иногда бывали закидоны, но это была запись, и меня могли прикрыть редакторы монтажа. Было время, когда я бросил пить, и редакторы просили мое начальство, чтобы они заставили меня начать пить снова, потому что программа скучная становится. Я вчера пил, две бутылки белого. У меня не бывает похмелья, — рассказывает Гордон.

Ранее телеведущий рассказал, почему унижает гостей на программе «Мужское/женское».

Читайте также:
интервьюАлександр ГордонШоу
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте