«Выслеживал около двух месяцев»: стали известны подробности похищения девочки в Бийске

Фото: sudak.rk.gov.ru

Мужчина, похитивший 12-летнюю девочку в городе Бийск, выслеживал ее около двух месяцев. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

— По данным следствия, в одном из сел Бийского района в период с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за несовершеннолетней девочкой, которая проживала в этом селе в летний период, — говорится в сообщении.

Днем в субботу, 31 июля, похититель увидел свою жертву на велосипеде, толкнул ее, связал ноги и руки и надел на пострадавшую мешок. Позже мужчина погрузил девочку в прицеп автомобиля и отвез в подвал своего дома.

В день похищения девочка уехала из дома на велосипеде и не вернулась. Позже на берегу реки Бия были найдены ее личные вещи, включая телефон.

В ночь с 1 на 2 августа девочка сама вернулась домой. Она рассказала, что мужчина в возрасте около сорока лет держат ее в подвале. Предполагается, что преступник отпустил ребенка, испугавшись масштабных поисков. Поисковая группа, которая разыскивала девочку, состояла из 200 человек.

Мотивы преступника пока не были установлены. Злоумышленника объявили в федеральный розыск.