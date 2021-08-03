Педагог рассказала, что лучше всего покупать в августе перед школой

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Большинство родителей хотят быстрее купить своему ребенку перед школой множество принадлежностей для учебы. Однако они часто приобретают много лишнего. Такого мнения придерживается «учитель года — 2005», педагог московской школы № 1741 Юлия Марчук.

— Мне кажется, что многие папы и мамы как любящие своих детей люди, забегая вперед, приобретают гораздо больше, чем нужно. В результате потом эти вещи школьнику не требуются. Я бы посоветовала им в начале августа запастись всего-навсего пишущими инструментами и тетрадками, — пояснила педагог.

Далее, по ее словам, она бы немного подождала, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. Учитель добавила, что не нужно покупать в начале последнего месяца лета школьную и физкультурную формы, так как за август ребенок может еще подрасти, отмечает «Радио 1». А вот некоторые учебники и пособия эксперт посоветовала взять.

— Можно купить контурные карты. Еще есть такие предметы, учебные пособия по которым хорошо бы было иметь. Кроме контурных карт, необходимо взять ребенку учебник по иностранному языку, — добавила Юлия Марчук.

При этом она уточнила, что остальные учебники выдают в учебном учреждении.