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Историческую башню восстановят в деловом центре в Жуковом проезде

Михаил Алимов

Город
Историческую башню восстановят в деловом центре в Жуковом проезде
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Жуков проезд, 8с1 Карта всех событий

Башню, которая была частью исторической постройки в Жуковом проезде, восстановят в новом деловом центре. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Благодаря активной работе нам удалось достичь компромисса с девелопером, им принято решение восстановить историческую башню, которая раньше украшала «Холодильник» и служила одним из символов окружающей застройки. Теперь историческая доминанта этого места продолжит свою жизнь как часть нового объекта. Работа с такими случаями важна и для города, и для застройщиков, и для общественности, и я рад, что мы пришли к решению, которое должно устроить всех, — рассказал он.

В комплексе будет две части на 11 и 12 этажей с общим цоколем. На его кровле будет размещено общественное пространство, декоративно вымощенное и озелененное.

В самом стилобате расположатся магазины и кафе, а в его подземной части устроят парковку на 88 машин и пять мотоциклов. Там же будут расположены и технические помещения. Два корпуса здания отдадут под офисы.

Историческую башню восстановят в деловом центре в Жуковом проездеФото: Пресс-служба Москомархитектуры

Визуально корпус разделится на две части. Нижняя будет состоять из массивных кирпичных пилонов, которые станут основанием для более легкой верхней части. Разделены они декоративным карнизом на высоте 20 метров. Историческая башня расположится на западной стороне дома. Проектировщиком выступает ООО «СПиЧ Град», передает пресс-служба Москомархитектуры.

В июле сообщалось о строительстве детского сада в Даниловском районе столицы с интересным архитектурным решением. Его фасад облицуют декоративными алюминиевыми ламелями, которые называют «архитектурными жалюзи» из-за сходства с домашними светозащитными устройствами.

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