Диетолог Круглова рассказала, какой коктейль вреден для здоровья

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Неплохим вариантом для перекуса является молочный коктейль. Речь идет о напитке, который правильно приготовлен. Об этом заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, согласно которым любимое большинством людей лакомство может принести как вред, так и пользу организму. Все зависит от ингредиентов, потому что сочетание фруктов и молока сказывается благотворительно на пищеварительных процессах.

— Причем коктейли промышленного производства или те, что готовятся в кафе или ресторанах, как правило, имеют повышенную калорийность. Это объясняется тем, что используется жирное молоко, а также добавляются мороженое, сливки, различные сиропы и сахар, — пояснила диетолог.

Все это вместе, по словам эксперта, увеличивает калорийность напитка, поэтому его уже нельзя назвать полезным перекусом. Как указало надзорное ведомство, калорийность традиционного коктейля может достигать 96,6 килокалории на 100 граммов. Таким образом, большой стакан этого напитка может содержать калорийность, равноценную обеду, отмечает ФАН.