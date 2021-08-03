Концертный зал «Зарядье» откроет сезон 4 сентября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Концертный зал «Зарядье» 4 сентября приглашает зрителей на концерт оркестра musicAeterna. Этим мероприятием зал откроет новый сезон.

В первом отделении гости зала услышат музыку Майерхофера Insect Concerto и Бриттена «Морские интерлюдии» из оперы «Питер Граймс». Во втором отделении прозвучат мелодии Дворжака: симфония номер девять «Из Нового света», Adagio — Allegro molto, Largo, Molto vivace, Allegro con fuoco.

Немецкий композитор Грегор Майерхофер в этот вечер встанет за дирижерским пультом. Как композитор он работал по заказу Баварской государственной оперы, Bayerischer Rundfunk, Мюнхенской биеннале, Немецкой оперы в Берлине, ансамбля Intercontemporain, Государственной оперы Ганновера, ансамбля Шаруна Берлинской филармонии и тирольского фестиваля Erl.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте парка «Зарядье».

Государственный академический Большой театр, в свою очередь, откроет новый сезон 13 сентября. Опера в трех действиях «Пиковая дама» по одноименной повести Александра Пушкина станет первой постановкой, которую увидят зрители на Исторической сцене. На Камерной сцене сезон откроется оперой «Искатели жемчуга», премьера которой состоялась в декабре прошлого года. Новая сцена порадует своих гостей возможностью увидеть Международный фестиваль современного танца DanceInversion.