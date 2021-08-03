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Названы два самых злопамятных знака зодиака

Полина Долганова

Общество
Названы два самых злопамятных знака зодиака
Фото: Изображение от Сяибатула Хамди из Pixabay

Злопамятность разных знаков зодиака имеет свои отличительные черты. У одних все доходит до саморазрушения, а у других позволяет эмоциями вырваться наружу. Об этом рассказала специалист в области астрологии Людмила Булгакова.

Самыми обидчивыми являются Раки. Расстроить их совсем легко. Зачастую они сами ищут повод для обиды. Замкнутость людей этого знака не позволяет им выяснить отношения с оппонентами сразу. Раки вынашивают обиду в себе и годами продумывают план мести.

Особым злопамятство также отличаются и Скорпионы. Звезды наделили этот знак непростым характером. Скорпионы предпочитают напомнить обидчику о его вине, когда конфликт уже давно исчерпал себя, передает «МК».

А победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал о пяти знаках зодиака, чьи представительницы считаются самыми требовательными. В июле экстрасенс поведал о плохих привычках, которые есть у каждого знака зодиака. Овны, например, подвержены частым переменам настроения и могут одно и то же событие воспринимать в разном ключе.

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