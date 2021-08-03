Эксперт по налогообложению объяснила, почему могут арестовать зарплатную карту

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Неожиданное списание денег с зарплатной карточки всегда неожиданно и неприятно. Однако в этот момент главное не поддаваться панике и действовать по возможности быстро. Это позволит минимизировать причиненный ущерб. Об этом рассказала эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету Алла Семенова.

Взысканием денежных средств с должников занимается Федеральная служба судебных приставов. Специалист открывает исполнительное производство, после чего накладываются ограничения на счета или имущество должника. Об этом пристав оповещает должника в письменном виде. Уведомление об этом направляется заказным письмом по почте.

Должник в свою очередь может погасить задолженность добровольно. Согласно закону, на это отводиться пять дней. Если же долг за этот срок не погашен, то пристав инициирует принудительное взыскание денег.

Бывают случаи, когда должник не получает письма от ФССП. Несмотря на это, возможности службы не ограничиваются. Эксперт уверена в том, что получать такие уведомления от ФССП нужно. Во-первых, чтобы понимать происхождение долга и вовремя обратиться за разъяснением ситуации к приставу, чтобы указать счета, с которых, согласно закону, нельзя списывать средства.

— Арест на зарплатную карту может накладываться по нескольким причинам. Например, если есть задолженность по кредитам или не оплачены автомобильные штрафы, налоги. Помимо этого, основанием для этого могут послужить судебные решения, долги за коммунальные услуги и уклонение от уплаты алиментов, — пояснила Семенова.

Причину наложения ареста можно узнать на сайте «Госуслуги», отмечает ФАН.