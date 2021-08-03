Выставка «Мир в зеркале повседневности» откроется в Музее Тропинина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени представляет выставку «Мир в зеркале повседневности», посвященную бытовому жанру в искусстве.

Экспозиция поделена на несколько разделов: «В интерьере», «Исторический» бытовой жанр», «Сельские сцены», «Сатирический жанр», «Жанровый портрет», «Городские сцены». Они призваны открыть зрителям все разнообразие произведений бытового жанра.

XVII столетие стало «золотым веком» для развития бытового жанра в Западной Европе. Зарождение русского направления происходит в первой трети XIX века. Его история многим обязана А. Г. Венецианову, творчество которого представлено копией картины «Мальчик, надевающий лапти». Шедевром музейной коллекции является вариант «Вдовушки» П. А. Федотова, открывающей тему трагического одиночества человека.

Сатирическая тематика, популярная в русском искусстве середины и второй половины XIX века, связана с именами Л. И. Соломаткина, А. П. Сапожникова, Р. К. Жуковского. На выставке также представлены работы В. Е. Маковского, С. В. Герасимова, А. Е. Архипова, С. А. Коровина, Л. К. Плахова, С. И. Светославского.

Выставка открыта с 5 августа по 7 октября, сообщается на сайте музея.