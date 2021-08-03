Новостройку по программе реновации передали под заселение на юге Москвы

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Россия, Москва, Загорьевская улица Карта всех событий

Новый дом по программе реновации передан под заселение в районе Бирюлево Восточное. В него переедут 96 семей из трех домов поселка Загорье.

— В трех отселяемых домах проживают 249 человек из 96 семей, 80 процентов из них, 209 человек из 77 семей, уже осмотрели предложенные равнозначные квартиры в новостройке и приняли решение о переезде. Сегодня идет оформление первых договоров собственности. Перед тем как предложить москвичам новое жилье, специалисты департамента городского имущества проверили качество отделки в квартирах — все помещения соответствуют высоким стандартам программы реновации и готовы к переселению граждан, — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В 1 корпусе дома №2 на Загорьевской улице 12 этажей, а площадь всех жилых помещений составляет более девяти тысяч квадратных метров.

Перед тем, как передавать квартиры жильцам, специалисты проверяют их на соответствие стандартам качества и наличие всего необходимого для жизни.

В районе до конца 2024 года по программе реновации планируется переселить около 1 тысячи человек. Всего необходимо переселить 17 домов, в которых проживает 1,9 тысячи человек.

—Для организации волнового переселения в районе Бирюлево Восточное подобрано три стартовые площадки площадью 25,7 тысячи квадратных метров по адресам: улица Загорьевская, дом 2, корпус 1 (уже ведется заселение), улица Загорьевская, владение 2/2 (ожидается старт строительно-монтажных работ) и улица Касимовская, владение 39/2 (на этом объекте ведутся строительные работы), — рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В столице по программе реновации строят и проектируют более пяти миллионов квадратных метров жилья, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно Левкин рассказал о том, что новостройку по реновации в районе Люблино передадут под заселение в этом году. В дом смогут заселиться 50 семей.