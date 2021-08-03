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ЕС признал действующими сертификаты Сан-Марино, где используется «Спутник V»

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
ЕС признал действующими сертификаты Сан-Марино, где используется «Спутник V»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, которые выдают в республике Сан-Марино. Теперь документ станет действительным на всей территории Евросоюза и в странах Шенгенской зоны. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте препарата для вакцинации «Спутник V» в Twitter.

— Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, — говорится в заявлении.

Еврокомиссар Дидье Рейндерс, чьи слова цитируются в сообщении, добавил, что он рад видеть пополнение в списке стран, которые подключились к системе электронных европейских сертификатов. Кроме того, он отметил, что комиссия ЕС работает над тем, чтобы принимать сертификаты и других стран.

В Сан-Марино смогли победить коронавирус благодаря вакцинации населения российской вакциной «Спутник V». Об этом в мае 2021 года сообщала пресс-служба РФПИ.

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