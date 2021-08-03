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Выставка «Графика XVIII века» откроется в музее «Царицыно»

Ольга Маркова

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Выставка «Графика XVIII века» откроется в музее «Царицыно»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» совместно с Клубом коллекционеров графики в залах Хлебного дома представляют выставку «Графика XVIII века». Посетители увидят более 70 графических листов. Всего в работе выставки участвуют 11 российских коллекционеров.

Графическое искусство XVIII века собирали многие известные люди в России и мире. Из представленных на выставке экспонатов можно увидеть листы из коллекций русских художников К. Сомова, П. Радимова и Н. Соболева, генерал-майора русской императорской армии Н. Саблукова, князя Н. Орлова, династии графов Шереметевых, а также Б. Пясецкой-Джонсон и Королевской академии художеств в Кенигсберге.

Посетители увидят три карандашных рисунка конца 1790-х годов английского художника Томаса Лоуренса; набросок женской фигуры, выполненный углем французским живописцем и гравером Франсуа Буше в середине XVIII века; «Две коленопреклоненные фигуры» 1750-х годов венецианца Джованни Баттиста Тьеполо; рисунок «Торговец клюквой» французского портретиста Жана Луи де Велли, большую часть своей творческой карьеры проработавшего в России на службе у Екатерины II.

Выставка открыта с 5 августа по 17 октября, сообщается на сайте музея.

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