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Отар Кушанашвили объяснил феномен Ольги Бузовой

Анна Михалюк

Общество
Отар Кушанашвили объяснил феномен Ольги Бузовой
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили выдвинул свою версию успеха Ольги Бузовой. По его мнению, все сложилось воедино, и мы получили продукт, который отвечает всем запросам времени.

— Бешеное количество энергии и абсолютно точное понимание своего предназначения. Она знает, что нужно говорить девчонкам: «Они все против меня, а я такая же, как и вы!» Это Юра Шатунов в детстве: «У меня не было любви, меня ненавидели все, я была самой невзрачной девчонкой на «Доме-2», я круглые сутки работаю, чтобы встать на ноги». Им до сих пор надо — девчонкам, которых «буллят» в Самаре, в Сыктывкаре, в Ростове… Эта девчонка так думает: «Оля — она такая же, как и я. А я буду, как она!». И число подписчиков растет, — объясняет Отар в программе на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Причина тому, по мнению Кушанашвили, тотальная недолюбленность, происходящая из детства.

— Она считает, что каждый жест социума, если он не связан с ее самыми верными поклонниками, — это акт недоверия к ней. Конечно, это комплексы, детство, телевизионная биография. Это клеймо, тавро на всю жизнь. Это девочка, которую нужно постоянно ласкать. Совершенно потерянная в мире больших денег и огромной славы! — заявляет телеведущий.

Ранее в интервью Кушанашвили высказал свое мнение по поводу современных кумиров молодежи — тиктокеров и их образа жизни.

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