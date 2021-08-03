Психолог перечислила причины, мешающие вести здоровый образ жизни

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Что мешает человеку начать вести здоровый образ жизни, рассказала психолог Ксения Аверс. По мнению эксперта, основной причиной служит окружение.

Она также добавила, что часто человеку не интересен такой образ жизни, потому что его постоянно приглашают на чай с тортиком. По ее мнению, важно соблюдать правильный режим и не сбиваться с него.

При этом с образованием полезных привычек у человека могут возникать различные сложности. В первую очередь ему трудно, потому что приходится заставлять себя. При этом спустя месяц такого поведения очищаются вкусовые рецепторы, а уже с 21-го по 60-й день формируется привычка здорового образа жизни.

Психолог подчеркнула, что сразу человеку не удастся изменить себя. Организму необходимо время для того, чтобы привыкнуть к переменам. Эксперт советует действовать постепенно, потому что отказ от старых привычек может стать причиной стресса.

Как добавила Ксения Аверс, многие люди считают, что здоровый образ жизни является пресным и скучным, поэтому они не собираются придерживаться его.

— Можно составить список действий, состоящий из десяти пунктов, приносящих удовольствие. К ним относятся танцы и встреча с друзьями, — пояснила психолог.

Она также добавила, что люди могут ошибаться в мыслях о том, что здоровый образ жизни бьет по карману. Эксперт посоветовала начинающим провести эксперимент над приготовлением блюд, состоящих из полезных продуктов, отмечает Nation News.