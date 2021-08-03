«Космический облик»: москвичам рассказали о благоустройстве сквера у пруда Марс

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, проезд Черского Карта всех событий

Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал об изменениях, которые коснутся сквера у пруда Марс и прилегающих к нему дворов в проезде Черского.

— Сквер у пруда Марс обретает во всех смыслах космический облик, — сообщает Telegram-канал комплекса.

На территории сквера появятся светящиеся качели, световая инсталляция Солнечной системы, игровые площадки для детей с горками, канатами, батутами и «песочной фабрикой». Оборудуется спортивный городок с игровыми площадками, тренажерами и турниками.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты обустроят пешеходные и беговые дорожки, зоны отдыха и скамейки. Высадят более 1,5 тысячи кустарников и 56 деревьев, обновят помост для рыбалки и сцену. На подходе к последней установят светящуюся арку.

Благоустроят и дворы в проезде Черского, между всеми объектами построят удобные пешеходные маршруты.

29 июля были перечислены работы по благоустройству, которые пройдут на средства от платных парковок в СЗАО. В нем появятся новые детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и большое количество зеленых насаждений.