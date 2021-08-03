«Прекрасная женщина»: Чехова поразила поклонников смелым снимком в нижнем белье

Фото: instagram/achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова поразила фанатов пикантной фотографией в белом нижнем белье. Откровенное фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке звезда лежит на кровати в комплекте нижнего белья белого цвета. Сверху Чехова накинула темный халатик.

Комментаторов восхитила смелость артистки: «Прекрасная женщина и прекрасные фотографии»; «Белье шикарнейшее»; «Анфиса, вы самая красивая и прекрасная женщина на этой планете».

Некоторых пользователей также интересовал вопрос, действительно ли на фото ведущая позирует в нижнем белье или это все-таки купальник.

Недавно на телеканале «Домашний» состоялась премьера пилотного выпуска нового женского шоу «Скажи, подруга», соведущей которого стала Анфиса Чехова. Своими размышлениями о женском счастье, мужчинах и обретении гармонии Чехова поделилась с «Вечерней Москвой».