Две новостройки по реновации построили в Троицке

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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В Солнечном микрорайоне Троицка закончили строить два новых дома по программе реновации. При отделке их фасадов использовались материалы, перекликающиеся с уже построенными рядом зданиями. Дома станут частью нового микрорайона.

— Завершено строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации в Троицке по адресам: микрорайон Солнечный, улица Академика Черенкова, дом 15 и Физическая улица, дом 17, владение 22. Получено разрешение на ввод зданий в эксплуатацию, — сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дома облицевали керамогранитными плитами на первых этажах используется винтажное остекление, а их фасады сделаны вентилируемыми.

Всего в зданиях 294 квартиры —66 однокомнатных, 180 двухкомнатных, 42 трехкомнатные и шесть четырехкомнатных. В трех из них созданы условия для комфортного пребывания маломобильных жильцов — увеличили ширину коридоров и поставили специальную сантехнику.

Первые этажи у построек нежилые. В них разместятся помещения коммерческого, социального и технического назначения. Вход в жилую часть домов будет со двора. В подъездах будут располагаться консьержи, также созданы отдельные помещения для колясок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что новостройку по программе реновации передали под заселение на юге Москвы. В 1 корпусе дома № 2 на Загорьевской улице 12 этажей, а площадь всех жилых помещений составляет более девяти тысяч квадратных метров. В него переедут 96 семей из трех домов поселка Загорье.