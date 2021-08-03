«Счастливая бабушка»: Бабкина показала подросших внуков

Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

Российская певица Надежда Бабкина поделилась с поклонниками фотографией со своими внуками. Трогательный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото звездная бабушка крепко обнимает своих подросших внуков.

Пользователи оценили искренность на снимках и не пожалели восхищенных комментариев.

«Какая вы счастливая, Надежда, какие у вас красивые внуки»; «Любить внуков — самая крепкая любовь в мире»; «Бабушка — праздник», — написали они.

Своими впечатлениями от фото также поделились и некоторые знаменитые пользователи социальной сети.

Так, певица Анита Цой написала, что Надежда и ее внуки выглядят на фото очень счастливыми, а историк моды Эвелина Хромченко отметила, что внук певицы Георгий очень вырос.

Всего у 70-летней Надежды Бабкиной трое внуков: Георгий, Вера и Марфа.

Надежда Бабкина также ответила хейтерам, которые пишут нелестные комментарии о ее внешних изменениях после пластических операций.