Борец Евлоев завоевал для России золото в весе до 97 килограммов на ОИ-2020

Фото: olympic.ru

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал чемпионом в весовой категории до 97 килограммов на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом стало известно во вторник, 3 августа.

Эта награда стала 13-й золотой медалью в активе сборной России на текущих Играх.

Лидером в медальном зачете остается Китай — 29 золотых медалей, 17 серебряных, 16 бронзовых. На втором месте — Соединенные Штаты: 22 золотые медали, 25 серебряных, 17 бронзовых; далее идут Япония и Австралия.

Россия расположилась на пятом месте. В копилке сборной 13 золотых медалей, 21 серебряная и 17 бронзовых.

Кроме того, во вторник российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на летних ОИ-2020. За свое выступление спортсмен получил 14,533 балла.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.