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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется 30-градусная жара

Михаил Алимов

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Погода в Москве
Город
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется 30-градусная жара
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Прохладная погода в столице сменится к концу недели жарой. Температура воздуха в городе прогреется до плюс 30 градусов. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что несколько дней до этого держалась жаркая погода, но на текущий момент температура находится около климатической нормы.

В среду и четверг, 4 и 5 августа, температура будет около 22-25 градусов тепла и без осадков. Начиная с пятницы, температура воздуха начнет расти из-за поступления воздушных масс с юго-запада на территорию России.

— В пятницу, субботу и воскресенье температура воздуха будет 25-30 градусов, это заметное повышение, которое выше нормы примерно на 3-4 градуса, — отметил Вильфанд в разговоре с Интерфаксом.

По его словам, в конце недели будет облачная и жаркая погода, возможны кратковременные осадки, местами «весьма умеренные». Кроме того, в августе температура в Москве будет выше климатической нормы, уверен синоптик.

Недавно он рассказал о погоде, ожидающей россиян в августе. Температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов, а на многих территориях месяц будет аномально теплым.

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