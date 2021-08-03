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Эксперты объяснил, могли ли Тимановскую заставить бежать другую дистанцию

Анна Михалюк

Спорт
Эксперты объяснил, могли ли Тимановскую заставить бежать другую дистанцию
Фото: Pexels

Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование инцидента, который случился с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. Сейчас МОК ждет обратной связи от Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Легкоатлетка должна была выступать на привычной для себя короткой дистанции 200 м, однако из-за того, что две ее коллегибыли отстранены, было принято решение поставить ее на эстафету 4х400 метров. Спортсменка заявила, что не готовилась к такой дистанции и выступать не хочет, на что белорусская сторона приняла решение отправить бегунью домой.

Максим Бабенко-Кудрявцев, мастер спорта РФ по легкой атлетике, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, что так возмутило спортсменку.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Что стоит за скандалом с белорусской бегуньей Тимановской

— Олимпийские Игры являются высшим соревнованием, и участие в них для некоторых спортсменов может быть раз в жизни. Если она готовилась к дистанции 200 метров, а на 400 не готовилась, а ее поставили перед фактом, то, конечно, она могла возмутиться. Мы знаем только ее версию, а какая версия тренерского состава и что было внутри команды — остается тайной. На практике нельзя заставить прыгуна в длину прыгнуть в высоту. Заставить силой выйти не могут. Другой вопрос: тебя могут держать в курсе, что на форс-мажор ты можешь стать заменяющим звеном, и спортсмен это должен знать, — комментирует эксперт.

Напомним, что сейчас она находится на территории польского посольства в Токио под охраной. Тимановская уже получила польскую визу.

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