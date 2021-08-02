Источник сообщил, что Тимановская останется под охраной польского посольства в Токио

Фото: instagram/kristi_timanovskaya

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская после инцидента, произошедшего на Олимпиаде в Токио, будет находиться под охраной в посольстве Польши в Токио. На родину возвращаться она не планирует, передает в понедельник, 2 августа, источник РИА Новости в белорусской диаспоре в Токио.

— Впоследствии она оттуда проследует на самолет также под охраной японской полиции, — цитирует агентство источник, решивший остаться анонимным.

Кристина Тимановская подвергла критике белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. После этого стало известно, что спортсменку насильно вывозят из Токио. Тимановская смогла остаться в столице Японии, и теперь легкоатлетка не планирует возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев.

2 августа стало известно, что политическое убежище Кристине Тимановской предоставит Польша. В ближайшие дни спортсменка вылетит в Варшаву из Токио.

Вопрос о предоставлении политического убежища для белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую ее коллеги по сборной пытались вывезти на родину из столицы Японии, рассматривался также Францией и ее партнерами из Евросоюза.