Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Муж легкоатлетки Тимановской покинул Белоруссию после скандала на Олимпиаде

Анастасия Колоскова

В мире
Муж легкоатлетки Тимановской покинул Белоруссию после скандала на Олимпиаде
Фото: Pexels

Супруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, представлявшей страну на Играх — 2020 Арсений Зданевич уехал из Белорусси на Украину после скандала на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал газете «Спорт-Экспресс».

— Все верно, я действительно покинул Белоруссию. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю, — приводит слова Зданевича издание.

Кристина Тимановская подвергла критике белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. После этого стало известно, что спортсменку насильно вывозят из Токио. Тимановская смогла остаться в столице Японии, и теперь легкоатлетка не планирует возвращаться на родину.

Вопрос о предоставлении политического убежища для белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую ее коллеги по сборной пытались вывезти на родину из столицы Японии, рассматривался Францией и ее партнерами из Евросоюза.

2 августа стало известно, что политическое убежище Кристине Тимановской предоставит Польша. В ближайшие дни спортсменка вылетит в Варшаву из Токио.

Читайте также:
скандалОлимпиада в Токио — 2020Белоруссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте