Муж легкоатлетки Тимановской покинул Белоруссию после скандала на Олимпиаде

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Супруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, представлявшей страну на Играх — 2020 Арсений Зданевич уехал из Белорусси на Украину после скандала на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал газете «Спорт-Экспресс».

— Все верно, я действительно покинул Белоруссию. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю, — приводит слова Зданевича издание.

Кристина Тимановская подвергла критике белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. После этого стало известно, что спортсменку насильно вывозят из Токио. Тимановская смогла остаться в столице Японии, и теперь легкоатлетка не планирует возвращаться на родину.

Вопрос о предоставлении политического убежища для белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую ее коллеги по сборной пытались вывезти на родину из столицы Японии, рассматривался Францией и ее партнерами из Евросоюза.

2 августа стало известно, что политическое убежище Кристине Тимановской предоставит Польша. В ближайшие дни спортсменка вылетит в Варшаву из Токио.