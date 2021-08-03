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Мэр Москвы Сергей Собянин расширил категории получателей и перечень бесплатных лекарств в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 3 августа.

— В соответствии с документом, граждане, страдающие такими заболеваниями, как ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты, — говорится в сообщении.

Также пациентам будут бесплатно выписывать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы при наличии катаракты и глаукомы. Несовершеннолетних детей обеспечат иммуноглобулинами при диагностике первичного иммунодефицита.

До этого, как уточнили в пресс-службе, пациенты могли получить этот препарат бесплатно только при наличии инвалидности или гематологического заболевания. Новые меры позволят улучшить обеспечение лекарствами около 4250 людей.

Дополнительные затраты бюджетных средств составят около 87 миллионов рублей в год, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

26 июля Собянин открыл после реконструкции здание филиала № 1 Городской поликлиники № 9 на Есенинском бульваре. По его словам, это 20-я поликлиника в программе в реконструкции.

Ее оборудовали около двумя тысячами единиц медицинской техники, мебели и расходных материалов, подчеркнул мэр.