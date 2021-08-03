Скоростные суда планируют запустить между Сочи и Севастополем

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Скоростные суда «Комета», которые будут курсировать между Сочи и Севастополем, имеют все шансы получить звание самого популярного туристического транспортного направления. Однако цена на такое путешествие будет не каждому по карману. Таким мнением поделилась туристический агент Мария Панфилова.

Быстроходные суда должны связать между собой курортные города Севастополь и Сочи. По словам руководителя Минпромторга России Дениса Мантурова, перевозки будут доступны для граждан в скором будущем.

— В нашей стране развивается мобильность. Один из следующих этапов — связь между Сочи и Севастополем. В пути будут организованы остановки, а поездки будут осуществляться на судах с подводными крыльями «Комета 120». В настоящее время параллельно запущены еще скоростные катамараны, — подчеркнул Денис Мантуров.

По его словам, недавно такие корабли запустили по маршруту Сочи — Геленджик — Новороссийск. Этот путь получил немалую популярность.

— В целом идея очень классная. На мой взгляд, скоростной морской транспорт представляет собой транспорт будущего. Он удобен, быстр и приносит много впечатлений, — пояснила Мария Панфилова.

По ее мнению, необходимо расширять морские перевозки. Она также выразила уверенность в том, что спрос будет высоким, отмечает «Экономика сегодня».