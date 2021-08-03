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Мурашко призвал вакцинировать от коронавируса всех пожилых людей

Иван Юминов

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко призвал вакцинировать от коронавируса всех пожилых людей
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вакцинировать от коронавируса следует почти всех пожилых людей, исключение может быть только при наличии медицинских противопоказаний. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 3 августа.

— Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские, — приводит слова главы ведомства РИА Новости.

28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 начал активно мутировать в последние шесть месяцев и стал более изменчив, нежели год назад. По ее словам, половина новых случаев коронавируса в текущий период фиксируется дома, когда люди заражаются от членов семьи.

Двумя компонентами вакцины от коронавируса в России на конец июля были привиты 26 миллионов человек. При этом первую дозу препарата получили 36 миллионов граждан.

В России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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