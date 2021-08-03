Мурашко призвал вакцинировать от коронавируса всех пожилых людей
Вакцинировать от коронавируса следует почти всех пожилых людей, исключение может быть только при наличии медицинских противопоказаний. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 3 августа.
— Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские, — приводит слова главы ведомства РИА Новости.
28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 начал активно мутировать в последние шесть месяцев и стал более изменчив, нежели год назад. По ее словам, половина новых случаев коронавируса в текущий период фиксируется дома, когда люди заражаются от членов семьи.
Двумя компонентами вакцины от коронавируса в России на конец июля были привиты 26 миллионов человек. При этом первую дозу препарата получили 36 миллионов граждан.
В России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».