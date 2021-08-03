Семинар Роскомнадзора состоится в эфире сетевого вещания «ВМ» 4 августа

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В прямом эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» в среду, 4 августа, в 14:00 состоится семинар Роскомнадзора.

Темой дискуссии станут типовые нарушения в сфере массовых коммуникаций и меры по их профилактике. В семинаре примут участие заместитель руководителя управления Роскомнадзора по ЦФО Николай Макаренко и заместитель председателя избирательной комиссии Москвы Дмитрий Реут.

Также в состав участников вошли начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций управления Роскомнадзора по ЦФО Дарина Федосеева и заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере телерадиовещания управления Роскомнадзора по ЦФО Сергей Щербаков.

В список вопросов для обсуждения вошли:

— ответственность за неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в интернете информации, запрещенной к распространению;

— соблюдение требований выборного законодательства Российской Федерации редакциями и особенности деятельности редакций СМИ в ходе выборного процесса;

— соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части распространения материалов и сообщений иностранных агентов;

— недопущение пропаганды распространения и употребления наркотических средств и их прекурсоров; профилактика экстремистских проявлений в сфере массовых коммуникаций.