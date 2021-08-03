Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Семинар Роскомнадзора состоится в эфире сетевого вещания «ВМ» 4 августа

Иван Юминов

Общество
Семинар Роскомнадзора состоится в эфире сетевого вещания «ВМ» 4 августа
Фото: Pexels

В прямом эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» в среду, 4 августа, в 14:00 состоится семинар Роскомнадзора.

Темой дискуссии станут типовые нарушения в сфере массовых коммуникаций и меры по их профилактике. В семинаре примут участие заместитель руководителя управления Роскомнадзора по ЦФО Николай Макаренко и заместитель председателя избирательной комиссии Москвы Дмитрий Реут.

Также в состав участников вошли начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций управления Роскомнадзора по ЦФО Дарина Федосеева и заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере телерадиовещания управления Роскомнадзора по ЦФО Сергей Щербаков.

В список вопросов для обсуждения вошли:

— ответственность за неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в интернете информации, запрещенной к распространению;

— соблюдение требований выборного законодательства Российской Федерации редакциями и особенности деятельности редакций СМИ в ходе выборного процесса;

— соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части распространения материалов и сообщений иностранных агентов;

— недопущение пропаганды распространения и употребления наркотических средств и их прекурсоров; профилактика экстремистских проявлений в сфере массовых коммуникаций.

Читайте также:
Сетевое вещание «ВМ»семинарыРоскомнадзор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте